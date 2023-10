Nordrhein-Westfalen: Schwangere erstochen: Freund in Untersuchungshaft

Leverkusen (dpa/lnw) - Nach der tödlichen Attacke auf eine schwangere Frau in Leverkusen sitzt ihr Freund in Untersuchungshaft. Gegen den 34-Jährigen sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Montag. Der Mann mache von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Er soll seine Partnerin am Freitagabend auf einer Straße mit einem Küchenmesser angegriffen und ihr zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben. Die 35-Jährige wie auch ihr ungeborenes Kind starben noch am Tatort.

Der Hintergrund der Tat ist nach Angaben des Sprechers noch unklar. Ob der Verdächtige der Vater des Babys ist, werde noch untersucht. Der 34-Jährige hatte sich kurz nach der Tat selbst telefonisch bei der Polizei gemeldet. headtopics.com

