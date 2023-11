Nordrhein-Westfalen hat viele Teilzeit-Studierende

Mit einer gestiegenen Zahl von 382 Teilzeit-Studienangeboten liege NRW aber deutlich unter dem Bundesdurchschnitt und stehe nur auf Position 14 im Länderranking, hieß es am Donnerstag. Vor allem im Bereich Medizin und Gesundheitswissenschaften würden viele Angebote für ein Studium in Teilzeit gemacht.

Die meisten Teilzeit-Studierenden (44 411 Personen) unter allen Hochschulen bundesweit sind laut Untersuchung an der FernUniversität Hagen immatrikuliert. An den NRW-Standorten der Hochschule für Oekonomie und Management studieren fast 98 Prozent der 25 000 Eingeschriebenen in Teilzeit.Deutschlandweit ist die Zahl der Teilzeitler unter allen Studierenden geringfügig auf einen Anteil von 7,6 Prozent gesunken.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NTVDE: Nordrhein-Westfalen: Job, Kinder, Pflege: Viele Teilzeit-Studierende in NRWIn Nordrhein-Westfalen ist der Anteil der Teilzeit-Studierenden hoch. Dabei fällt das Angebot dort laut einer Analyse vergleichsweise gering aus.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Nordrhein-Westfalen: Wind und Regen in Nordrhein-Westfalen: Heftige Böen erwartetAktuelle Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Hessen: Studie: Relativ viele Teilzeit-Studierende in HessenNeben Job oder Kinderbetreuung bleibt für ein Vollzeit-Studium manchmal keine Zeit. Doch in Teilzeit studieren immer noch nur wenige - zumindest, wenn man nach offiziellen Zahlen geht. Unter den Bundesländern gibt es große Unterschiede.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Job, Kinder, Pflege: Viele Teilzeit-Studierende in NRWIn Nordrhein-Westfalen ist der Anteil der Teilzeit-Studierenden hoch. Dabei fällt das Angebot dort laut einer Analyse vergleichsweise gering aus.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Bildung: Studie: Relativ viele Teilzeit-Studierende in HessenGütersloh (lhe) - In Hessen studieren im bundesweiten Vergleich relativ viele Studierende nicht in Vollzeit. Im Wintersemester 2022/2023 lag der Anteil

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Rheinland-Pfalz & Saarland: Studie: Knapp 8800 Teilzeit-Studierende in Rheinland-PfalzNeben Job oder Kinderbetreuung bleibt für ein Vollzeit-Studium manchmal keine Zeit. Doch in Teilzeit studieren immer noch nur wenige - zumindest, wenn man nach offiziellen Zahlen geht. Unter den Bundesländern gibt es große Unterschiede.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕