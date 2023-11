Nordic Zentrum in Oberstdorf baut Schneedepot für den Skibetrieb

Das Nordic Zentrum in Oberstdorf hat ein Depot für Schnee errichtet, um den Skibetrieb zu ermöglichen. Das Depot enthält rund 5.000 Kubikmeter Schnee und wurde mit einer Investition von 60.000 Euro gebaut. Nach einer Zwangspause im Sommer wird ab Januar neuer Schnee für die kommende Saison produziert. Dies ist ökonomischer als die Athleten auf Gletscherskigebiete zu schicken.

