Nordamerikanische Profiligen: Ergebnisse der Nacht in American Football, Basketball, Baseball und Eishockey

Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football , Basketball , Baseball und Eishockey passiert ist.Die Mavericks hatten in der Partie alle Stammkräfte um Luka Doncic, Kyrie Irving und Maxi Kleber geschont. Das Team war bereits sicher Fünfter und trifft in den Playoffs auf dieRang zwei in der Western Conference ging an die Nuggets um Nikola Jokic.

Rang vier belegten die Cleveland Cavaliers, daran änderte auch die 110:120-Niederlage gegen die Charlotte Hornets nichts. Die Indiana Pacers erfüllten mit dem 157:116 gegen dieins Play-In am Mittwoch gegen Miami. Der Verlierer dieser Partie bekommt eine zweite Chance gegen den Sieger der Partie

Nordamerikanische Profiligen American Football Basketball Baseball Eishockey Dallas Mavericks Denver Nuggets Orlando Magic Playoffs Cleveland Cavaliers

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nordamerikanische Profiligen: Rückschlag für Detroit Red Wings im Kampf um die Play-offsDas Team der Detroit Red Wings hat im Rennen um die Play-offs in der NHL einen Rückschlag erlitten. Sie verloren gegen die Washington Capitals mit 1:2 und haben nun einen Punkt Rückstand auf die Capitals.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

– so jagte die Uhu die britischen Bomber in der NachtMit eigenem Radar und sechs schweren Maschinengewehren ging die Uhu auf die Jagd. Das Flugzeug hatte herausragende Eigenschaften, es hatte die ersten Schl...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

SZ Weekender: Reisen in die Sonne - und in die NachtIm Luxuszug durch Indien. Wann ist man erwachsen? Feine Würze mit Verjus. Und mehr. Zehn Geschichten für das Wochenende.

Herkunft: SZ - 🏆 119. / 51 Weiterlesen »

Arbeiten während der ZeitumstellungWas gilt für die Menschen, die in der Nacht der Umstellung im Dienst sind?

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Grüne wollen Lieferverkehr in die Nacht verlagernDie Grünen wollen mehr Liefer- und Wirtschaftsverkehr auf Berlins Straßen in die Nacht verlagern.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Die Geschichte der RAF: Die Brandstifter - Die Gründung der RAF28 Jahre lang versetzte die Terror-Organisation Rote Armee Fraktion die deutsche Politik und Wirtschaft in Angst und Schrecken. Die Frauen und Männer der RAF wollten die Republik radikal verändern.

Herkunft: ZDF - 🏆 57. / 62 Weiterlesen »