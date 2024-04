Norbert Haug - Der Mann, der den Mythos Mercedes auferstehen ließ

Norbert Haug lebte seinen Traum beständig, intensiv, 24 Stunden am Tag. Er liess den Mythos Mercedes auferstehen.Melbourne, Formel-1 -GP, Frühjahr 1997: Da steht einer und singt «O my sweet Lord». Der Mann heißt Norbert Haug , Motorsport chef von Mercedes . Einer singt mit, George Harrison, Ex-Beatle. Grund des Duetts down under: McLaren- Mercedes hat den ersten Grand Prix der Saison gewonnen. Für Mercedes war es der erste GP- Sieg seit 42 Jahren.

Da zum Tanzen kein Platz ist, zieht sich der Deutsche zurück, nach all’ den Glückwünschen per Handy. Gefühlsstürme wettert er am liebsten alleine ab. Statussymbole, mit denen sich die anderen Condottiere des Formel-1-Zirkus zu jener Zeit – und auch heute noch – üblicherweise schmücken, fehlten dem Chefsportler von Mercedes. Haug schaute an der Boxenmauer nicht auf eine goldene Rolex oder Piaget, obwohl er durchaus eitel ist. Aber Panzerketten um den Hals trägt er nicht, ihm genügen sein Ticket um den Hals und sein ihn umgebender Hofstaa

Norbert Haug Mercedes Formel-1 GP Motorsport Mythos Sieg

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Norbert Haug übernimmt neue Aufgabe bei Paravan Technology GroupDer frühere Journalist und langjährige Motorsportchef von Mercedes-Benz, Norbert Haug, wird eine neue Aufgabe bei der schwäbischen «Paravan Technology Group» übernehmen. Er wird die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens koordinieren.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Wie Norbert Haug die neue Testbeschränkung in der DTM einschätztEx-Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug, der die DTM schon mehrmals gerettet hat, forderte Ende 2023 ein Testverbot für die Traditionsserie, sonst sei deren Zukunft wegen der zu hohen Kosten in Gefahr. Zudem schlug er kürzere Rennen vor.

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Hamilton so schlecht wie nie: F1-Debakel: Mercedes versteht seinen Mercedes nicht mehrDer einstige Dominator Mercedes ist am nächsten Tiefpunkt angekommen. Im neuen Formel-1-Jahr fährt das Team nur hinterher. Es mangelt nicht an harscher Selbstkritik. In Australien fallen sogar beide Autos aus. Ist die Wende für Lewis Hamilton & Co.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Mercedes-Benz-Aktie trotzdem etwas stärker: Verbraucherschützer können in Dieselklage gegen Mercedes Teilerfolg erzielenDer Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz hat in bestimmten Diesel-Autos unzulässige Abschalteinrichtungen eingebaut.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Mercedes-Benz-Aktie freundlich: JPMorgan belässt Mercedes-Benz auf 'Overweight'JP Morgan Chase & Co. hat eine ausführliche Analyse der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

ServusTV: Berger und Haug diskutieren über F1-FinaleDas kontroverse Formel-1-Finale in Abu Dhabi ist Geschichte. Bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» auf ServusTV diskutieren Gerhard Berger und Norbert Haug über den Showdown.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »