Alfred Gislason wirkte zum Start in die Vorbereitung auf die Heim-EM leicht angespannt. Die anhaltenden Personalprobleme ließen beim Bundestrainer der deutschen Handballer 72 Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen dienoch keine Vorfreude oder gar Euphorie aufkommen."Frust habe ich nicht, aber natürlich bin ich über die Absagen enttäuscht", räumte der 64 Jahre alte Isländer ein.

Das Wiedersehen mit der Mannschaft nach einem halben Jahr hatte sich Gislason anders vorgestellt. Statt nach der Testphase im Frühjahr endlich durchzustarten, muss er in den anstehenden Länderspielen gegenerneut improvisieren."Leider haben wir ein bisschen Pech mit Verletzungen. Es ist schade, dass der eine oder andere wichtige Spieler nicht dabei ist", klagte Gislason.

Vor allem im Rückraum drückt der Schuh. Neben den Berlinern Fabian Wiede und Paul Drux fehlen auch Leipzigs Regisseur Luca Witzke und der als dessen Vertreter eingeplante Marian Michalczik, für den U21-Weltmeister Nils Lichtlein nachnominiert wurde. Zudem fällt Kreisläufer Justus Fischer aus, der Einsatz von Linksaußen Rune Dahmke ist fraglich. headtopics.com

Durch die vielen Ausfälle ist Gislason gezwungen, das Team erneut umzubauen und verstärkt auf die Jugend zu setzen. Neben Lichtlein stehen mit Torwart David Späth und Linksaußen Tim Nothdurft zwei weitere Debütanten im Kader."Wir können nicht anders, als diese Linie zu fahren. Die Mannschaft hat viel Talent. Aber von der Erfahrung her sind wir ganz weit weg von Teams wie Spanien oder Frankreich", sagte der Bundestrainer.

Trotz der nicht optimalen Voraussetzungen erhofft er sich von den Duellen mit dem Olympia-Vierten einen Schub in Richtung EM, für die der Verband eine Medaille als Ziel ausgegeben hat."Ägypten hat ein Top-Team und wird uns alles abverlangen. Das wird eine gute Standortbestimmung", sagte Gislason. headtopics.com

