Noch keine Euphorie: DHB-Team mit Sorgen in EM-Vorbereitung

Alfred Gislason wirkte zum Start in die Vorbereitung auf die Heim-EM leicht angespannt. Die anhaltenden Personalprobleme ließen beim Bundestrainer der deutschen Handballer 72 Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen die Schweiz noch keine Vorfreude oder gar Euphorie aufkommen. „Frust habe ich nicht, aber natürlich bin ich über die Absagen enttäuscht“, räumte der 64 Jahre alte Isländer ein.

“ Durch die vielen Ausfälle ist Gislason gezwungen, das Team erneut umzubauen und verstärkt auf die Jugend zu setzen. Neben Lichtlein stehen mit Torwart David Späth und Linksaußen Tim Nothdurft zwei weitere Debütanten im Kader. „Wir können nicht anders, als diese Linie zu fahren. Die Mannschaft hat viel Talent. Aber von der Erfahrung her sind wir ganz weit weg von Teams wie Spanien oder Frankreich“, sagte der Bundestrainer.

