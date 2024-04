Noch genießbar oder lieber in den Müll?

Aus Zwiebeln und anderen Gemüsesorten können grüne Pflänzchen keimen. Manchmal sollte man dann lieber die Finger davon lassen. Richtig gelagert sind Zwiebeln, Kartoffeln, Knoblauch und Tomaten lange haltbar. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass das Gemüse austreibt und ein grünes Pflänzchen keimt. Dann ist die Verunsicherung oft groß: Darf das Gemüse noch gegessen werden oder ist es ein Fall für den Kompost? Die gute Nachricht: In vielen Fällen verändert sich die Qualität von Zwiebeln und Co. kaum. Bei der Konsistenz sieht die Sache anders aus, teilweise können auch giftige Flüssigkeiten entstehen - allerdings nicht bei allen Gemüsesorten.Zwiebel-Fans müssen sich nicht sorgen, wenn sie ihre Zwiebel mit Keim wiederfinden: Die Knolle kann auch gekeimt weiterverarbeitet werden. Während des Keimprozesses sammeln sich bei der Zwiebel keine giftigen Flüssigkeiten an

