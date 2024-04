No-Shows: Ein Problem für Restaurants

Wer am Wochenende in einer großen Stadt wie München Essen gehen möchte, sollte besser einen Tisch reservieren. Vor allem in angesagten Lokalen sollte man damit früh dran sein. Doch Reservierung en sind nicht nur für die Restaurant gäste ein potenziell abendentscheidender Faktor. Auch die Restaurant s rechnen mit den Reservierung en, halten die Tische frei, planen zum Teil dementsprechend ihre Einkäufe.

Kommt dann eine Gruppe von Gästen nicht, ohne abzusagen, kann das für das Restaurant bedeuten, dass der Tisch nicht mehr vergeben wird. Man nennt, sie 'No-Shows', aus dem Englischen abgeleitet. Bei Nicht-Erscheinen: 35 Euro Gebühr pro Person 'No-Shows' sind ein großes Problem in der Gastronomie. Das ist einfach total ärgerlich', sagt Restaurant-Inhaberin Nadja Najib. Seit 12 Jahren betreibt sie das orientalische Restaurant 'Das Maria' im Münchner Glockenbachviertel. Im 'Das Maria' hatte Najib schon länger beobachtet, dass mehr Leute ihre Reservierung einfach nicht wahrnehme

No-Shows Reservierung Restaurant München Gastronomie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BR24 / 🏆 5. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Spieler entdecken das Problem in Last Epoch, das Diablo 2 damals das Genick gebrochen hatIn Last Epoch gibt es angeblich mehrere Duping-Exploits. Das wäre schlecht, denn solche Bugs zerstören die Wirtschaft nachhaltig.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Verschenktes Potenzial: '3 Body Problem' beweist einmal mehr das größte Netflix-ProblemEgal, ob 'Der Herr der Ringe', 'Game Of Thrones' oder 'Dune': Julius ist ein großer Fantasy- und Sci-Fi-Fan. Aktuell liest er die 'Das Rad der Zeit'-Reihe.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Verschenktes Potenzial: '3 Body Problem' beweist einmal mehr das größte Netflix-ProblemEgal, ob 'Der Herr der Ringe', 'Game Of Thrones' oder 'Dune': Julius ist ein großer Fantasy- und Sci-Fi-Fan. Aktuell liest er die 'Das Rad der Zeit'-Reihe.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

TikTok drosselt AfD-Politiker Krah - doch das löst das Problem nichtHomophobe Aussagen, Hetze und Verschwörungstheorien: Der AfD-Politiker Maximilian Krah zieht bei TikTok alle Register. Nun bestraft ihn die Plattform wegen Verstößen gegen die Community-Richtlinien. Dabei müsste sich auf dem Videoportal etwas viel Grundsätzlicheres ändern.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

TikTok drosselt Maximilan Krahs Reichweite - doch das löst das Problem nichtHomophobe Aussagen, Hetze und Verschwörungstheorien: Der AfD-Politiker Maximilian Krah zieht bei TikTok alle Register. Nun bestraft ihn die Plattform wegen Verstößen gegen die Community-Richtlinien. Dabei müsste sich auf dem Videoportal etwas viel Grundsätzlicheres ändern.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Lieferando-Awards 2023: Das ist das beste Restaurant in Saarbrücken​Awards werden für alles Mögliche vergeben. Mal mit einer Fachjury, mal wird gekürt, wer die meisten Fans hat. Nun hat Lieferando die besten Restaurants ausgezeichnet. Dieses Restaurant hat in Saarbrücken gewonnen.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »