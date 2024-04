No Rest for the Wicked: Veröffentlichungstrailer für das heißerwartete Rollenspiel

In dieser Woche geht das heißerwartete Rollenspiel No Rest for the Wicked von Moon Studios auf Steam in den Early Access . Im Zuge dessen veröffentlichte das Entwicklerstudio der preisgekrönten und hochgelobten Titel Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps einen ausführlichen Veröffentlichungstrailer zu ihrem neuesten Titel.

Den Veröffentlichungstrailer des kommenden Action-Rollenspiels könnt ihr euch hier anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=DiwmiqzW6gs No Rest for the Wicked geht am 18. April auf Steam in den Early Access und wird im Anschluss auch für die Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

