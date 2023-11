'Nius' verliert Chefredakteur Sutthoff nach wenigen Monaten

Zu den Gründen macht der Journalist keine Angaben, allerdings soll sein Verhältnis zu Julian Reichelt nicht das beste gewesen sein. Auf X schreibt Sutthoff lediglich:"Pläne können nicht immer aufgehen. Weiter geht’s." Wohin es Sutthoff zieht, ist nicht klar. Vor seiner Zeit bei"Nius" hat er bei der Funke Mediengruppe gearbeitet, wo der Journalist Mitglied der Chefredaktion der Reichweitenportale war. Für Funke hat er auch moin.de aufgebaut.

Das Aus von Sutthoff bei"Nius" ist offenbar noch recht frisch. Im Impressum des Online-Mediums steht Sutthoff jedenfalls noch als verantwortlicher Chefredakteur, auf seiner eigenen Webseite hat der Journalist seinen Lebenslauf dagegen schon aktualisiert. Eine kurzfristige Anfrage von DWDL.de bei Willi Haentjes und Sebastian Vorbach, die Mitglieder der"Nius"-Chefredaktion sind, ist aktuell noch unbeantwortet.

Dass Sutthoff nach so wenigen Monaten schon wieder abtritt, ist in jedem Fall eine Überraschung. Die Macherinnen und Macher von"Nius" mussten sich für die oft rechtspopulistische Ausrichtung des Portals zuletzt immer wieder Kritik gefallen lassen. Hinter"Nius" steht die VIUS SE & Co. KGaA, die von Milliardär Frank Gotthardt kontrolliert wird.

