Nissan-Trio gewinnt Blancpain Endurance Serie

Am Wochenende ging mit dem 500-Kilometer-Rennen am Nürburgring die Saison 2015 der Blancpain Endurance Series zu Ende. Dabei handelt es sich um eine Langstrecken-Meisterschaft bestehend aus fünf Rennen, die alle in Europa stattfinden. Und das immer auf legendären Strecken: Monza, Silverstone, Le Castellet und eben am Nürburgring. Dazu kommt das Saisonhighlight der Serie: Die 24 Stunden von Spa-Francorchamps.

Mit Katsumasa Chiyo, Wolfgang Reip und Alex Buncombe sicherte sich jetzt ein Nissan-Trio knapp den diesjährigen Titel im Championat. In ihrem Nissan GT-R NISMO GT3 belegten sie beim Rennen am Nürburgring den dritten Platz und bekamen dafür 15 Punkte in der Gesamtwertung gutgeschrieben. Die stärksten Rivalen im Titelrennen waren die Bentley-Boys Guy Smith, Andy Meyrick und Steven Kane (M-Sport Bentley-Continental GT3), die den Lauf auf Position zwei beendeten.

Der Titel für Nissan-Pilot Wolfgang Reip ist besonders aussergewöhnlich. Der Belgier begann seine Motorsport-Karriere sozusagen im Wohnzimmer an der Spielkonsole. 2012 gewann er den europäischen Titel der GT Academy, einem Ausscheidungswettbewerb von Nissan und Playstation, der aus jungen Gamern echte Rennfahrer machen will. So stieg er im darauf folgenden Jahr ins echte Renncockpit und fuhr 2014 auch im Nissan ZEOD RC beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. headtopics.com

Der Meistertitel in der Blancpain Endurance Serie kommt für Nissan zur rechten Zeit. Denn das für die Saison 2015 aufgelegte LMP1-Projekt des japanischen Herstellers ist bislang ein Schuss in den Ofen. Bei vier der fünf Rennen zur Sportwagen-WM (FIA WEC) trat man erst gar nicht an. Beim einzigen Auftritt in der Serie, den 24 Stunden von Le Mans, fuhr der Nissan GT-R LM Nismo der Konkurrenz gnadenlos hinterher.

