Nippelblitzer bei Germany's Next Topmodel

Kaum waren Heidis Models in Los Angeles angekommen, schon gab es den ersten Skandal im Land der unbegrenzten Möglichkeiten: Einen Nippelblitzer – und das ausgerechnet auf einem Footballfeld . „Ist das nicht Janet Jackson beim Superbowl?“ – Designer und Co-Juror Christian Cowan konnte sich beim Anblick von Xenias freigelegter Oberweite den Spruch nicht verkneifen. Während Heidi ihren Augen zunächst nicht trauen wollte: „Oh, ist da ein Bu..

n draußen oder meine ich das nur?“, entfuhr es der Model-Mama. Nein, keine Einbildung. Auch wenn alles in der nunmehr achten Folge von „Germany's Next Topmodel“ natürlich brav weggepixelt war. „Ich hab gelernt, man soll nicht an den Kleidern rumzupfen“, erklärte die 23-jährige Förderlehramt-Studentin ihren Fauxpas. „Und so bin ich oberkörperfrei an denen vorbeigelaufen!“ Und das nicht nur an der Jury. Auf dem zum Catwalk umfunktionierten Rasen eines Football-Stadions gab's zur Ablenkung der Kandidaten auch noch Cheerleader und Footballspiele

