Nio erweitert Öffnungszeiten und führt neues Preismodell für Batteriewechselstationen in Deutschland ein

Der Elektroautobauer Nio betreibt seine Batteriewechselstationen in Deutschland künftig mit verlängerten Öffnungs- und Servicezeiten von 7 bis 22 Uhr. Zudem führen die Chinesen das bereits angekündigte neue Preismodell ein, berichtet Nio teilte demnach mit, die Öffnungszeiten aller aktuell 14 deutschen Batterietauschstationen auszuweiten und zu vereinheitlichen. Garantiert wird nun die Verfügbarkeit der Stationen von 7 bis 22 Uhr – „und damit fünf Stunden länger als zuvor“.

Dabei blieben alle Stationen auch weiterhin während der Öffnungszeiten an ein Service Center angebunden. Neu ist auch das seit Anfang diesen Monats geltende Preismodell, das Nio Ende 2023 angekündigt hatte. Während Kunden in Deutschland bis Ende März 2024 die Batterie ihres Elektroautos gebührenfrei wechseln konnten, werden seit April Gebühren zusätzlich zur Batteriemiete fällig. Nio bietet nun nur noch zwei Batterietausch-Vorgänge pro Monat kostenlos an

Nio Batteriewechselstationen Deutschland Öffnungszeiten Servicezeiten Preismodell Elektroautos Batteriemiete

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ecomento_de / 🏆 66. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NYSE-Wert NIO-Aktie sinkt dennoch: Tesla-Konkurrent NIO kooperiert bei Batterie-Entwicklung mit CATLDer chinesische Elektroauto-Hersteller NIO arbeitet bei der Entwicklung von Batterien mit längerer Lebensdauer künftig mit dem Batteriegiganten CATL zusammen. Ziel ist es, die Gesamtkosten für Elektrofahrzeuge zu senken.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

NYSE-Wert NIO-Aktie gibt nach: Tesla-Rivale NIO rudert bei Auslieferungsprognose zurückKürzlich musste bereits der chinesische E-Autobauer Li Auto seinen Ausblick für die Auslieferungen im ersten Quartal nach unten anpassen. Nun rudert auch Rivale NIO zurück.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Buchungsportal Booking.com schraubt am PreismodellDie EU-Wettbewerbshüter nehmen sich das weltgrößte Hotelportal Booking.com vor – künftig gelten strengere Regeln. Wie die Plattform sich dagegen wappnen w...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Nio: Batterietausch künftig von 7 bis 22 Uhr möglichChina-Elektroautobauer Nio betreibt seine Batteriewechselstationen künftig mit verlängerten Öffnungs- und Servicezeiten von 7 bis 22 Uhr.

Herkunft: ecomento_de - 🏆 66. / 61 Weiterlesen »

Frühjahrssend 2024 in Münster: Aktionstage, Öffnungszeiten, FeuerwerkDreimal im Jahr findet der Send in Münster statt, die größte Kirmes im Münsterland.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Frühjahrssend 2024 in Münster: Aktionstage, Öffnungszeiten, FeuerwerkDreimal im Jahr findet der Send in Münster statt, die größte Kirmes im Münsterland.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »