Nintendo Switch: Kann sie die erfolgreichste Konsole aller Zeiten werden?

📆 04.04.2024 15:33:00

Anfang des Jahres gab Nintendo bekannt, dass das Unternehmen knapp 140 Millionen Einheiten der Nintendo Switch verkaufen konnte. Die Zahlen heizten Spekulationen zu der Frage an, ob es Nintendo gelingen würde, mit der Nintendo Switch die erfolgreichste Konsole aller Zeiten zu veröffentlichen. Den Titel für diese Leistung trägt nach aktuellem Stand Sony mit der PlayStation 2. Laut letzten offiziellen Zahlen, die lange Zeit herangezogen wurden, wurden demnach 155 Millionen Einheiten der Konsole verkauft. Die tatsächliche Zahl der verkauften PlayStation 2-Konsolen scheint dabei noch etwas höher zu liegen als lange angenommen. Jim Ryan, langjähriger Chef von Sonys PlayStation-Sparte, sprach in einem Interview anlässlich seiner Verabschiedung jetzt davon, dass man 160 Millionen Einheiten der Konsole verkaufen konnte. Die Differenz von 5 Millionen Exemplaren lässt sich vermutlich durch Abverkäufe nach der Einstellung der Konsole erklären, die nicht mehr in die Statistik eingeflossen sind