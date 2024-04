Nintendo-Events wegen Drohungen abgesagt: Verdächtiger festgenommen

Im Dezember 2023 hatte Nintendo angekündigt, dass aufgrund anhaltender Drohungen mehrere Events des Videospiele-Publishers abgesagt werden. Nun hat die japanische Polizei einen vermeintlichen Täter festgenommen. Alle wichtigen Informationen zum Fall findet ihr in diesem Artikel.mehrfach Morddrohungen erhalten hatten, entschied sich der Videospiele-Publisher dafür, das im Dezember angesetzte E-Sport-Ereignis abzusagen.

Auch das mehrtägige Event Nintendo Live, das für den Januar 2024 geplant war, wurde gecancelt.: Zwischen dem 22. August und dem 29. November 2023 soll der Tatverdächtige insgesamt 39 Drohungen an Nintendo versendet haben. Die erste Anzeige stellte das japanische Unternehmen bereits im August 2023.berichtete, hat die japanische Polizei am 3. April 2024 einen 27 Jahre alten Verdächtigen festgenomme

Nintendo Events Drohungen Festgenommen Polizei

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



GameStar_de / 🏆 118. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Großeinsatz wegen verdächtiger Gegenstände in Bochum – Verdächtiger drohte mit BombeZwei verdächtige Gegenstände in einer Bankfiliale lösen in Bochum einen Großeinsatz aus. Am Ende gibt es Entwarnung – und eine Festnahme.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Meine Top 10 Nintendo Wii U-Spiele - ntower - Dein Nintendo-OnlinemagazinWillkommen zu einer neuen Topliste! Nach zwei der erfolgreichsten Konsolen folgt nun eine der erfolglosesten Geräte aus dem Hause Nintendo: die Nintendo Wii U.Es war eine wirklich kuriose und dementsprechend sehr kurze Ära gewesen. Vielversprechend…

Herkunft: ntower_de - 🏆 60. / 61 Weiterlesen »

Nintendo Direct Februar 2024 - ntower - Dein Nintendo-OnlinemagazinEin frohes neues Jahr an alle Leser dieses Artikels! Nachdem 2023 ein langes und sehr reich gefülltes Spieljahr war, ist der Januar gerade eine willkommene Pause für alle Gamer da draußen. Aber diese Ruhe währt nicht lange, denn im Februar können…

Herkunft: ntower_de - 🏆 60. / 61 Weiterlesen »

Nintendo startet Blockbuster-Sale im Nintendo eShopAb sofort startet im Nintendo eShop der Nintendo Switch die Blockbuster-Sale-Aktion, bei der bis zum 7. April über 1.000 Spiele reduziert…

Herkunft: ntower_de - 🏆 60. / 61 Weiterlesen »

Nintendo eShop Blockbuster-Sale: Jetzt über 1000 günstige Spiele für Nintendo Switch sichern![Anzeige] Im Nintendo eShop läuft jetzt ein riesiger Sale mit über 1000 Spielen für Nintendo Switch, darunter auch einige der ganz großen First-Party-Titel.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Nintendo Switch 2 ist offiziell: Samsung kauft Nintendo und stellt Switch Galaxy vorDer koreanische Tech-Riese kauft den japanischen Videospielgiganten und bringt ein totgeglaubtes Handheld-Design zurück.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »