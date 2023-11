Nina Ensmann kehrt GZSZ den Rücken: Die Schauspielerin wird erstmals Mama

Laut einer Pressemitteilung von RTL wird Nina nur noch wenige Wochen für die beliebte Vorabendserie vor der Kamera stehen und somit schon vor Ende des Jahres in Mutterschutz gehen. Wie es mit ihrer Rolle Jessica weitergehen wird, ist derzeit jedoch noch nicht bekannt. Möglich wäre, dass sie im Rahmen ihrer Ausbildung in ein anderes Krankenhaus versetzt wird oder auch ihre Schwester Nina (Maria Wedig) in Argentinien besuchen wird.

