• Nikola plant Reverse-Aktiensplit • Anteilseigner müssen zustimmen • Börsenlisting in Gefahr Mehr als 30 Prozent hat die Nikola -Aktie in der letzten Handelswoche an Wert verloren. Anleger haben dabei eine Berg- und Talfahrt der Anteilsscheine aussitzen müssen.

"Der Hauptzweck des umgekehrten Aktiensplits besteht darin, den Handelspreis unserer Stammaktien pro Aktie zu erhöhen, um die Notierung unserer Stammaktien am Nasdaq Global Select Market aufrechtzuerhalten und ein Delisting unserer Stammaktien von der Nasdaq aufgrund der Mindestpreisanforderung zu vermeiden", so Vorstandsvorsitzender Steven Shindler in der Proxy-Mitteilung an die SEC. Zudem wolle man durch die Maßnahme den Kreis der potenziellen Anleger erweitern.

