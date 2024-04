Nikola erhöht Produktion von Brennstoffzellen-Lkw

Die Ergebnisse des ersten Quartal s deuten darauf hin, dass Nikola sein Tempo erhöht, da das Unternehmen im gesamten Jahr 2023 nur 42 seiner Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro-Lkw produzierte und 35 davon an Großhändler verkaufte. Die Aktie stieg zum Handel sbeginn am Donnerstag um etwa 13 Prozent und beendete die Sitzung 6,5 Prozent höher. Die Titel sind in den vergangenen vier Wochen um 36,5 Prozent gestiegen. Laut Analysten könnte die Aktie sich in den kommenden zwölf Monaten verdoppeln.

Der Konsens lautet Aufstocken.Nikola wies darauf hin, dass alle Fahrzeuge, die im letzten Quartal an Händler verkauft wurden, für deren Endkunden bestimmt sind. Die verbleibenden drei Fahrzeuge, die Nikola produziert, aber noch nicht in den Großhandel gebracht hat, sollen Anfang April ausgeliefert werden und sind bereits an Kunden vergeben worde

Nikola Produktion Brennstoffzellen-Lkw Aktie Handel Quartal

