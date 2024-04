Niklas Osterloh spricht über seine Rolle bei GZSZ und die 8.000. Folge

„Er bekommt Alicia einfach nicht aus dem Kopf!“ Seit 2016 spielt Niklas Osterloh bei GZSZ nun schon die Rolle des Paul Wiedmann . Jetzt, acht Jahre später, steht die 8.000. Folge der Serie an. Viel Zeit, in der einiges passiert ist. Nicht nur in Niklas’ Privatleben, sondern auch im Leben seiner Rolle. Gerade hat er diese eine Frau im Kopf – Alicia .

Im Video: Das passiert in der 8.000. Folge Niklas Osterloh: „Die ersten Jahre waren aufgrund von Heimweh nach dem Norden nicht immer einfach für uns!' 8.000 Folgen GZSZ. Seit wann bist du dabei und was war deine erste Szene?„Ich bin seit dem 26.09.2016 Teil der

Familie. Das verflixte Siebte habe ich also schon hinter mir und bin immer noch genauso verliebt wie am ersten Tag. Früh morgens an meinem ersten Drehtag hatte ich noch die Schlüsselübergabe meiner Potsdamer Wohnung und dann, 'zack', 400 Meter die Straße runter und schon stand ich vor dem legendären Studio Babelsberg. Kurze Arbeitswege sind sehr wichtig. Meine erste Szene war bei den Seefelds, quasi mein Ankommen in Berlin.

Kiez, dass er sich nicht unterkriegen lässt, weiterhin an seinen Idealen festhält und genug Zeit für seine Patchwork-Familie findet. Ich persönlich wünsche mir ein schönes Haus mit Garten und Baumhaus für unsere Familie und dass ich den Mut und Ehrgeiz, meine Träume zu verwirklichen, nie verliere.“ Kann aus Freundschaft bei GZSZ noch Liebe werden? Wie geht es mit Paul weiter?„Darauf bin ich genauso gespannt wie unsere Zuschauer.

Niklas Osterloh GZSZ Paul Wiedmann 8.000. Folge Interview

