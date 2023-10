Niklas Ajo: «Eine Gruppe mit intensiven Kämpfen»

Niklas Ajo hat in den ersten acht Moto3-Rennen 32 Punkte gesammelt und belegt WM-Rang 14, das sind nur acht Zähler weniger als in der ganzen letzten Saison. Der 19-jährige Finne tritt in der Organsation seines Vaters Aki Ajo an und fährt für Avant Tecno KTM.Die Wahrheit ist, dass ich ziemlich glücklich bin mit meinen bisherigen Resultaten. Deshalb würde ich mir selber eine 8 geben.Ich denke, wir können zufrieden sein.

Zum Beispiel hast du in Austin um das Podest gekämpft. Hatte dies so früh in der Saison dein Plan vorgesehen? Wohl nicht derart weit vorne, noch dass es so früh passiert. Alles ist nahe beisammen, die Unterschiede zwischen den Fahrern und den Motorrädern sind sehr klein. Wenn du einen schlechten Tag hast, wirst du auf einen Schlag vom fünften Platz ausserhalb der Punkte landen. Es ist wahr, dass bisher Salom, Rins und Viñales – und in einigen Rennen Folger – ein bisschen vorne weg sind.

Bist du der Meinung, dass in den letzten Rennen getaucht bist? Es gab nur noch einmal Punkte in drei Rennen. Nein. Ich war nur beunruhigt und aufgebracht wegen des letzten Rennens auf dem Sachsenring, denn meine Verletzung hat mich von einem guten Wochenende abgehalten. Ich habe mächtig gelitten. In den Trainings und im Qualifying habe ich mich wohl gefühlt, deshalb denke ich, dass ich auf dem gleichen Niveau war.​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse. headtopics.com

