Nigel Mansell: Lewis Hamilton ist der Favorit auf den WM-Titel 2018

Der eine englische Weltmeister glaubt fest an einen anderen Champion: Nigel Mansell , Formel-1 -Weltmeister 1992, ist davon überzeugt – der Weg zum WM-Titel 2018 führt über Lewis Hamilton .Für die Buchmacher der wettverrückten Briten kommen derzeit nur drei Fahrer für den WM-Titel 2018 ernsthaft in Frage: Lewis Hamilton , Sebastian Vettel und Max Verstappen und zwar genau in dieser Reihenfolge. Was den kommenden Champion angeht, deckt sich diese Einschätzung mit der Ansicht von Nigel Mansell .

Der inzwischen 64jährige Formel-1-Weltmeister aus dem Jahre 1992 (mit Williams) ist davon überzeugt – wer in der kommenden Saison Champion werden will, der muss erst mal an seinem Landsmann Lewis Hamilton vorbei. Hamilton hat sich 2017 zum ersten Briten gemacht, der mehr als drei WM-Titel erobern konnte. Und ein fünfter liegt durchaus drin, ist Mansell überzeugt, als er der Press Association sagt: «Es ist für mich glasklar – Lewis und Mercedes sind für mich die Favoriten auf den Titel 201

Nigel Mansell Lewis Hamilton Formel-1 WM-Titel Favorit

