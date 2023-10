Niemand muss Bulle sein!

Dieser Text stammt aus 11FREUNDE #264, unserer brand­neuen Aus­gabe. Erhält­lich am Kiosk eures Ver­trauens oderDie Bullen kommen in Beglei­tung der Polizei. Sicher ist sicher. Denn das heu­tige Spiel ist kein gewöhn­li­cher Pokal­kick. Es ist das Fuß­ball­spiel des Jahr­zehnts, ein Krieg der Welten, Arm gegen Super­reich, Gut gegen Böse.

Er nahm ihnen den Namen, die Farben, die Geschichte, und als nichts mehr übrig war, ent­sorgte er sogar ihre Pokale. Einzig ihre Spiel­li­zenz behielt er. Das neue Kon­strukt nannte sich Red Bull Salz­burg, es war die Dose der Pan­dora, denn die feind­liche Über­nahme ver­än­derte den Fuß­ball grund­le­gend.

Im Schatten von Nahost und der Ukraine: Wo jetzt weitere Kriege drohen, weil niemand hinschautDer Westen ist durch Gaza und die Ukraine abgelenkt. Das könnten Machthaber wie Putin und Xi ausnutzen, um mit Gewalt Fakten zu schaffen. In vier Regionen ist die Gefahr besonders groß. Weiterlesen ⮕

Los Angeles: Schwangeres Model (†31) tot im Kühlschrank gefundenEhemann: Meinen Schmerz soll niemand erleben Weiterlesen ⮕

Austria Wien fügt Sturm Graz die erste Niederlage der Saison zuAustria Wien hat Sturm Graz in der 12. Runde die erste Niederlage in der laufenden Bundesliga-Saison zugefügt. Gruber erzielte in der 14. Minute das Goldtor. Weiterlesen ⮕

UBM Development Austria's managing director contract not extendedThe managing director contract of UBM Development Austria will not be extended, and Peter Schaller will serve as the interim managing director. Weiterlesen ⮕

Yamaha Austria Racing Team sichert sich vorzeitig den WeltmeistertitelDas Yamaha Austria Racing Team hat bereits Mitte September beim Bol d'Or den Weltmeistertitel vorzeitig gewonnen. Trotzdem werden sie alles daransetzen, um ihren Vorjahreserfolg auf der Rennstrecke von Lossail zu wiederholen. Die Entscheidung für den zweiten Platz in der Weltmeisterschaft ist noch offen. Weiterlesen ⮕

Pkw-Brand auf der A96 bei GermeringEin Pkw wurde bei einem Brand auf der A96 Fahrtrichtung München, Höhe der Ausfahrt Germering, komplett zerstört. Ein Glück: Niemand wurde dabei verletzt. Weiterlesen ⮕