Niedrigeres Verlaufshoch in Vorbereitung

Fibonacci-Retracement Leonardo Fibonacci war ein italienischer Mathematiker, der Zusammenhänge zwischen Zahlen festgestellt hat. Jede Fibonacci-Zahl ermittelt sich aus der Summe der beiden vorangegangenen Fibonacci-Zahlen.

ZDFHEUTE: DHB-Team startet EM-VorbereitungBei der deutschen Handball-Nationalmannschaft haben die Vorbereitungen für die bevorstehende Heim-EM begonnen. Dabei musste der Bundestrainer noch auf einige Profis verzichten.

BERLINERZEITUNG: Noch keine Euphorie vor Heim-EM: Handballer mit Personalsorgen in VorbereitungDie Zeit der Tests soll gut zwei Monate vor der Heim-EM eigentlich vorbei sein. Doch wegen einiger Ausfälle muss der Bundestrainer erneut improvisieren.

FN_NACHRICHTEN: Zwei Jahre im Amt: Gründungsdirektorium der Bundesstiftung Gleichstellung zieht positive Bilanz / Stiftung schaut auf erfolgreiche Aufbauphase zurück und hat vielfältige Projekte in VorbereitungBerlin (ots) - Lange wurde für eine Institution zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in Deutschland gekämpft: Seit 2021 gibt es nun mit der Bundesstiftung Gleichstellung eine zentrale Einrichtung

FN_NACHRICHTEN: Porsche Aktie verliert 10 %: Finger weg oder Einstiegschance?Vom Verlaufshoch im Oktober büßt die Porsche Aktie um rund 10 % ein. Damit belaufen sich die Kursverluste seit Jahresanfang auf rund 13,5 %. Nachdem der Ausgabepreis der Porsche Aktie bei 82,50 Euro lag

KICKER_BL: Baskets Bonn gegen Holon aus Israel ohne Zuschauer: 'Nicht leicht'Von einer gewöhnlichen Vorbereitung kann keine Rede sein. Die Telekom Baskets treffen unter schwierigen Begleitumständen auf Gegner Holon aus Israel.

