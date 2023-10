Niedersachsen & Bremen: Mitarbeiter auf Schiff in Emden abgestürzt: Schwer verletzt

Emden (dpa/lni) - Bei Arbeiten auf einem Schiff im Hafen von Emden in Ostfriesland ist ein Mann abgestürzt und hat sich schwer verletzt.

Der 42-Jährige sei am Freitag aus noch ungeklärter Ursache ein Deck tiefer gefallen, teilte die Wasserschutzpolizeiinspektion Emden am Abend mit. Ein Rettungshubschrauber habe ihn in ein Krankenhaus geflogen. Der Mitarbeiter, der laut Polizei von Beruf Lascher und fürs Be- und Entladen von Schiffen zuständig ist, sei ansprechbar gewesen. Zur Ursache des Unfalls wird ermittelt.

