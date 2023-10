Niedersachsen & Bremen: Herber Rückschlag für Osnabrück im Abstiegskampf

Fürth (dpa/lni) - Der VfL Osnabrück hat im Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga einen herben Rückschlag einstecken müssen. Bei der SpVgg Greuther Fürth verlor die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger am Freitag mit 0:4 (0:1) und bleibt nach dem 11. Spieltag Tabellenvorletzter. Die Tore für die Gastgeber erzielten Julian Green (45. Minute), Armindo Sieb (47.) sowie Dickson Abiama (74) und Tim Lemperle (75.) mit einem Doppelschlag.

Die 9978 Zuschauer erlebten eine zähe erste Hälfte mit nur zwei Höhepunkten. Zunächst scheiterte Fürths Kapitän Branimir Hrgota mit einem Elfmeter nach Foul an Simon Asta an Osnabrücks Schlussmann Lennart Grill. Schon beim 0:2 gegen den Hamburger SV hatte Hrgota vor einer Woche einen Freistoß verschossen. Fußballerischer Glanzpunkt war dann der direkt verwandelte Freistoß des US-Amerikaners Green kurz vor dem Pausenpfiff.

Das 2:0 durch einen unhaltbar abgefälschten Schuss von Green direkt nach Wiederbeginn war dann die frühe Vorentscheidung. Von Osnabrück kam offensiv praktisch nichts. Und auch die Abwehr erwies sich bei den Gegentoren drei und vier als nicht zweitligatauglich. headtopics.com

