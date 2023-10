Niederländischer Rekordmeister: Ajax erstmals Tabellenletzter der Eredivisie

30.10.2023 14:19:00 / Herkunft: SPIEGEL_Sport

Ajax Amsterdam hat 36-mal die Meisterschaft gewonnen – und steckt so tief in der Krise wie nie in der Vereinsgeschichte. Nach einer Niederlage bei Erzrivale PSV Eindhoven spiegelt sich das nun auch in der Tabelle wider.