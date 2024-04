Niederlage gegen Bayer Leverkusen: Union Berlin diskutiert über Rote Karte und Handelfmeter

Zwei Szenen, die den 1. FC Union Berlin gegen Bayer Leverkusen auf die Verliererstraße brachten, waren nach Abpfiff Gesprächsthema bei den Spielern.und Bayer Leverkusen eine Menge los. Gesprächsthemen waren hinterher die Rote Karte gegen Robin Gosens, der von Christopher Trimmel verschuldete Handelfmeter und die nun wohl nicht mehr zu verhindernde Meisterschaft der Gäste. Die Stimmen aus der Mixed Zone und von der Pressekonferenz!Die Rote Karte hat das Spiel verändert.

Es bringt jetzt aber nichts zurückzublicken, wie es ansonsten möglicherweise anders gelaufen wäre. Fehler passieren, aber Robin macht in dieser Saison für uns einen unglaublichen Job, ihn trifft keine Schuld. Ich bin in dieser Saison auch schon vom Platz geflogen, das kann jedem mal passieren. Wir haben in der ersten Halbzeit kein schlechtes Spiel gemacht und wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn wir ohne das Gegentor in die Pause gekommen wäre

1. FC Union Berlin Bayer Leverkusen Niederlage Rote Karte Handelfmeter Meisterschaft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



berlinerzeitung / 🏆 10. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer Leverkusen sichert sich nächsten Sieg gegen Union BerlinBayer Leverkusen holt bei Union Berlin dank eines Elfmeters von Florian Wirtz den nächsten Sieg. Weil die Bayern in Heidenheim patzen, ist der Titel auch rechnerisch fast sicher.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen nach Sieg gegen Union Berlin kurz vor MeistertitelBayer Leverkusen hat sich in der Fußball-Bundesliga auch von Union Berlin nicht aufhalten lassen. Die 'Werkself' kann nächste Woche gegen Werder Bremen erstmals Deutscher Meister werden.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Union Berlin verliert knapp gegen Bayer LeverkusenUnion Berlin hat eine knappe Niederlage gegen Bayer Leverkusen kassiert. Am Sonnabend verlor der Berliner Fußball-Bundesligist mit 0:1 (0:1) vor 22.012 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei gegen den Spitzenreiter.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Bundesliga: Union Berlin im ungewöhnlichen Trikot gegen Bayer LeverkusenAm Samstagnachmittag hat der 1. FC Union Berlin Bayer Leverkusen zu Gast. Die Hausherren laufen dabei nicht in ihren üblichen Trikots auf.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Bundesliga: Bayer Leverkusen gegen Union BerlinMacht Bayer Leverkusen in Berlin den nächsten Schritt zur Meisterschaft? Alles Wissenswerte zu den Partien des 28. Spieltages haben wir für Sie zusammengefasst.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Union Berlin im Star-Trek-Trikot gegen Bayer 04 LeverkusenDer 1. FC Union Berlin wird im kommenden Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in einem Sondertrikot auflaufen. Hauptsponsor 'Paramount+' tauscht sein Logo aus.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »