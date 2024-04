Niederlage für den 1. FC Kaiserslautern gegen den Hamburger SV

Die Überflieger des 1. FC Kaiserslautern sind nach ihrem Einzug ins DFB-Pokalfinale hart im grauen Liga-Alltag gelandet. Die Pfälzer mussten sich im Traditionsduell beim Hamburger SV mit 1:2 (1:1) geschlagen geben und stürzten auf Abstiegsrang 17 ab. Der HSV dagegen kletterte zumindest vorübergehend auf Relegationsrang drei. FCK-Rückkehrer Ragnar Ache (45.+1) glich mit seinem 15. Saisontor die Hamburger Führung von Laszlo Benes (34.) aus. Doch Lukasz Poreba (61.) ließ Hamburg jubeln.

FCK mit vier VeränderungenLauterns Trainer Friedhelm Funkel nahm nach dem 2:0 im Pokal in Saarbrücken vier Wechsel vor. Die Frische tat seinem Team gut, die Gäste spielten auf Augenhöhe mit dem Aufstiegsaspiranten, der auf den erkrankten Toptorjäger Robert Glatzel verzichten musste. Auf dem schwer zu bespielenden Rasen im Volkspark hatte Benes (32.) mit einem Pfostenschuss die zunächst beste Chance. Die Führung war ein klassischer Abstauber aus vier Meter

