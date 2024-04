Nico Terol wird Coach für das Junior Team im Rennstall von Jorge «Aspar» Martinez

Der ehemalige 125er-Weltmeister Nico Terol kündigte an, 2020 als Coach für das Junior Team im Rennstall von Jorge «Aspar» Martinez zu agieren. Eigentlich sollte er auch den MotoE-Weltcup bestreiten.Erst am 16. Dezember veröffentlichte WM-Promoter Dorna die Teilnehmerliste für den MotoE-Weltcup 2020, nun kündigt sich eine Änderung an: Nico Terol, der im Openbank Aspar Team neben Maria Herrera wie schon 2019 das Fahrerduo bilden sollte, widmet sich einer anderen Aufgabe.

«2020 werde ich mich voll einsetzen, unseren Fahrern im Aspar Junior Team zu helfen – ein Projekt, das mich motiviert und wodurch ich mein Wissen und meine Erfahrung weitergeben werde, damit sie eines Tages ihren Traum wahr machen können, Weltmeister zu werden», erklärte Terol auf seinen Social-Media-Kanäle

