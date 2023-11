Nico Rosberg: Tiefpunkt, zu weich für den Titel?

Natürlich hat Rosberg den Titel nicht in den USA verloren. Die ganze Saison über hat er vor allem dann den Kürzeren gegen den alten und neuen Weltmeister gezogen, wenn es darauf ankam. Und deshalb hieß es auch in dieser Saison oft, dass Rosberg zu weich sei für den Titelgewinn.

Paradebeispiel war eben jene Aktion in Kurve eins, als Hamilton seinem Teamkollegen keinen Platz ließ und ein sehr hartes Manöver fuhr, «zu hart» für den Geschmack von Motorsportchef Toto Wolff. Für Hamilton wird es wohl eine deftige Rüge geben.

Doch dem Briten kann das im Grunde egal sein. Er hat den Titel gewonnen. Und auch wieder das kleine Psychoduell gegen Rosberg. Denn Hamilton wusste, dass der zurückstecken würde. Verständlich, dass Rosberg sagte, er habe keine andere Wahl gehabt. Und er habe sich gewehrt, deshalb sei es ja auch erst zum Kontakt gekommen. Doch im Nachhinein sieht es für ihn mal wieder so aus, als habe er zurückgesteckt.

Von diesem «Lieber Junge, böser Junge»-Spiel will der 30-Jährige nichts hören. Sollte er nun der böse Junge sein, um zu gewinnen? Sich in solchen Situationen noch mehr wehren? Ein Zeichen an seinen Teamkollegen setzen? «Was hätte ich anderes tun sollen? Ich weiß es nicht. Letzten Endes hatte das nichts mit meiner Saison 2015 zu tun», sagte Rosberg.

Von einem Tiefpunkt seiner Karriere will Rosberg aber nichts hören. «Es war ein schwieriger Tag, aber Abu Dhabi 2014 härter. Wenn dich ein mechanisches Problem zurückwirft, ist das schwieriger zu verkraften», so Rosberg. Sein menschlicher Fehler in Texas sei einfacher wegzustecken.

