Nico Rosberg kritisiert Formel-1-Stammfahrer für mangelnde Teilnahme an virtuellen Grands Prix

Nur knapp die Hälfte der Formel-1-Stammfahrer hat an virtuellen Grands Prix teilgenommen. Das versteht Nico Rosberg nicht ganz, «denn die Sim-Racer werden beim WM-Start fitter sein».Am 7. Juni hat die Formel 1 den jüngsten virtuellen Grand Prix ausgetragen, Williams-Fahrer und Mercedes-Zögling George Russell hat gewonnen, vor Alex Albon (Red Bull Racing).

Unter den zahlreichen Vollblut-Racern, die das Rennen auf verschiedenen TV-Stationen kommentiert haben, war auch Nico Rosberg, Formel-1-Weltmeister des Jahres 2016. Der Wiesbadener wundert sich ein wenig, dass recht wenige GP-Stammfahrer regelmässig im Simulator sitzen. Ganz anders zu den Sim-Fans, angefangen bei Max Verstappen und Lando Norris (die sich in allen möglichen Kategorien versucht haben), bis zu Nicholas Latifi, Russell, Charles Leclerc, Albon und Antonio Giovinazzi, welche regelmässig bei virtuellen Grands Prix antrete

