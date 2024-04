Nico Hülkenbergs Zukunft bei Haas unsicher

Der Vertrag von Nico Hülkenberg bei Haas endet 2024. Sky F1-Experte Ralf Schumacher rät dem gebürtigen Emmericher, den US-Rennstall danach zu verlassen. Auf die Frage von Sky F1-Kommentator Sascha Roos, ob Hülkenberg nicht über 2024 bei Haas bleiben sollte, meinte Schumacher: 'Nein, sicherlich nicht. Haas ist sicherlich ein tolles Team und es wird da auch alles besser werden, aber die Struktur steht nicht Richtung Zukunft und blickt auch nicht Richtung Zukunft .

Investitionen stehen an, werden aber nicht gemacht, weil Gene Haas da andere Vorstellungen hat. Es ist ein schönes, kleines Team für Neueinsteiger wie Oliver Bearman.' Zum Nachlesen: So lief der Japan-GPHülkenberg war nach dreijähriger Pause 2023 als Stammpilot bei Haas zurück in die Formel 1 gekehrt. Zwischen 2020 und 2022 hatte er als Ersatzfahrer insgesamt fünf Renneinsätze für Racing Point und das Nachfolgerteam Aston Martin. Nun ist die Zukunft des mittlerweile 36-jährigen Deutschen erneut offe

Nico Hülkenberg Haas Ralf Schumacher Formel 1 Zukunft

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportDE / 🏆 116. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Haas verspricht: Hülkenbergs Benzinproblem für Melbourne gelöstHaas hofft in Melbourne auf den nächsten Beweis der Stärke des eigenen Autos und betont, dass die Benzinprobleme aus dem Qualifying nicht mehr auftreten werden

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Nico Hülkenberg (Haas/16.): «Das war extrem»​Noch viel Arbeit für Nico Hülkenberg und seine Haas-Mannschaft in Australien: Im zweiten Training hat eine gute halbe Sekunde gefehlt, um in die Top-Ten vorzudringen. Was Hülki über sein Training sagt.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Nico Hülkenberg: Haas in Melbourne 'nicht schnell genug'Haas muss in Sachen Pace in Australien noch zulegen: Sowohl auf eine Runde als auch im Longrun lief es für das Team von Nico Hülkenberg noch nicht nach Maß

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Nico Hülkenberg (Haas/9.): Erfolgsrezept in Melbourne​Zum zweiten Mal in Folge fährt Haas-Pilot Nico Hülkenberg in die Top-Ten: Zehnter in Jeddah, Neunter in Melbourne. Der GP-Routinier sagt, welche Faktoren stimmen mussten für dieses feine Ergebnis.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Nico Hülkenberg: Was Haas jetzt noch besser machen mussWas Formel-1-Team Haas aus der Sicht von Nico Hülkenberg in der Saison 2024 bereits gut macht und was im Jahresverlauf noch optimiert werden kann

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Nico Hülkenberg, Haas: Was ihm für Japan-GP Mut macht​Haas-Fahrer Nico Hülkenberg zeigt im Abschlusstraining zum Japan-GP einmal mehr seine Klasse: Er verpasst den Einzug in die Top-Ten um nur 81 Tausendstelsekunden, «aber ich bin nicht enttäuscht».

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »