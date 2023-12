Nickelpreise steigen trotz Herausforderungen

Trotz Herausforderungen steigt Nachfrage, Preise ziehen an! Ein Metall mit riesigem Potenzial in 2024!aktuell wird Nickel an den Futures-Märkten zu einem Preis von rund 16.500,- US-Dollar pro Tonne gehandelt, was einem Rückgang von etwa 45 % seit Jahresbeginn entspricht. Diese Entwicklung ist vor allem auf eine robuste Versorgung seitens der weltweit führenden Produzenten, nämlich Indonesien, den Philippinen und China, zurückzuführen.

Trotz der Herausforderungen durch die globale Wirtschaftsverlangsamung, insbesondere der fragilen Erholung in China, gibt es begründete Hoffnung für wieder deutlich steigende Nickelpreise. Vor allem sollten die Erwartungen an Zinssenkungen durch wichtige Zentralbanken im Jahr 2024 sowie die positiven Aussichten für die Nachfrage (3,47 Millionen Tonnen im Vergleich zu 3,20 Millionen Tonnen im Jahr 2023) für Schub sorgen können. Diese ermutigenden Aussichten werden durch den wachsenden Einsatz von Nickel in Elektrofahrzeugbatterien und die Belebung des Edelstahlsektors genähr





