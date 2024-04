Nickelallergie: Ursachen und Symptome

Hatten Sie schon einmal einen Hautausschlag und konnten die Ursache nicht festmachen? Dann könnte es sein, dass Sie auf Nickel allergisch reagieren, der häufigsten Form der Kontaktallergie . In diesem Artikel erfahren Sie Wissenswertes über die Nickelallergie und wie Sie damit umgehen können.Eine Nickelallergie ist eine Überreaktion des Körpers auf den Kontakt mit Nickel. Sie ist die häufigste Form der Kontaktallergie und kann Hautausschlag (Kontaktekzem) hervorrufen.

Die Symptome verschwinden in der Regel wieder, wenn der Kontakt mit Nickel vermieden wird., die in der Regel ein bis drei Tage nach dem Kontakt mit Nickel auftreten, und die oben genannten Anzeichen zeigen.Hier sind die Ursachen im Detail: Direkter Kontakt mit Nickel: Dies ist die häufigste Ursache einer Nickelallergie. Nickel ist in vielen Alltagsgegenständen wie Modeschmuck, Mobiltelefonen, Münzen, Reißverschlüssen und einigen medizinischen Geräten enthalte

Nickelallergie Ursachen Symptome Hautausschlag Kontaktallergie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Allergie: Symptome, Ursachen und BehandlungEine Allergie ist eine Überreaktion des Immunsystems auf körperfremde Stoffe aus der Umwelt - etwa Pollen, Milben oder bestimmte Nahrungsmittel. Welche Symptome deuten auf eine allergische Reaktion hin? Und was hilft?

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

Erkältung: Symptome, Ursachen und BehandlungErwachsene erkranken etwa zwei bis vier Mal im Jahr an einer Erkältung, bei Kindern kommt eine Erkältung sogar bis zu acht Mal jährlich vor. Aber es gibt Medikamente oder Hausmittel die helfen und Sie optimal vorbeugen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Tuberkulose in Deutschland: Fallzahlen steigen laut RKI – Symptome, Ursachen und BehandlungNicht nur steigen die Tuberkulosefälle, immer häufiger sind Patienten auch immun gegen die Medikamente. Ein Grund dafür könnte laut RKI die Zuwanderung von Menschen aus der Ukraine sein.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Risiken entschlüsselt: Bakterielle Vaginose: Verstehen Sie die UrsachenDie Bakterielle Vaginose ist eine häufige Erkrankung bei Frauen. FOCUS online beleuchtet die wichtigsten Ursachen und gibt Tipps zur Vorbeugung.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Ursachen der bipolaren Störung: Was Sie wissen solltenBipolare Störungen können das Leben erheblich beeinträchtigen. Die komplexe Krankheit hat vielfältige Ursachen – von genetischen Faktoren bis hin zu Umweltauslösern.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Plötzlicher Herztod beim Sport: Welche Ursachen dahinterstecken und wie man sie rechtzeitig erkenntAuch junge Menschen können Herzprobleme haben, ohne es zu wissen. Ein Kardiologe erklärt, wie sich das eigene Risiko besser einschätzen lässt und worauf man besonders beim Sport achten sollte.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »