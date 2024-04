Nick Kyrgios plant Comeback auf der ATP-Tour

Nick Kyrgios plant im Laufe der ATP-Tour noch in diesem Jahr sein Comeback . Die lange Leidenszeit ist beendet, die Motivation zurück: Der frühere Wimbledon -Finalist Nick Kyrgios peilt sein Comeback auf der ATP-Tour an. Schon kommende Woche wolle er ins spezifische Tennis -Training einsteigen. 'Sobald ich wieder auf dem Platz stehe, wird es wohl nur noch darum gehen, mein Handgelenk und meinen Körper wieder zu belasten', sagte Kyrgios in einem Podcast der Australian Open.

Kyrgios, der 2022 in Wimbledon im Endspiel gegen Novak Djokovic verloren hatte und 2023 nur in Stuttgart ein Match absolvierte, nannte noch kein Datum für ein Comeback auf der Tour. 'Ich werde mir Zeit lassen, zurückkommen und es einfach genießen, wieder da draußen zu sein', sagte der einstige Weltranglisten-13., der lange mit Problemen am Handgelenk und am Knie kämpfte. Er ließ zudem erneut durchblicken, dass er zeitweise auch über ein Karriereende nachgedacht ha

