Nicht sexy auf Erotikmesse? Manager verteidigt Anne Wünsche!

27.10.2023 20:26:00 / Herkunft: promiflash

Anne Wünsches (32) Schuhe sorgen für eine Menge Schlagzeilen! Die Influencerin ist in diesem Jahr das Gesicht der Erotikmesse Venus. In diesem Zuge durfte sie die Veranstaltung am Donnerstag eröffnen – doch ihr Look fiel bei den Fans durch. Denn die ehemalige Schauspielerin trug Sneaker, während alle anderen Nacktschnecken in High Heels auftraten.