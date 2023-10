NFL: Welche Superstars noch bis Dienstagabend das Team wechseln könnten

Es ist der Tag, auf den viele NFL-Fans hinfiebern. In der Nacht zu Mittwoch endet das Transferfenster in der NFL. Die Gerüchteküche um anstehende Wechsel von Superstars brodelt. Vorher aber kommt es noch zu einem deutschen Duell in der Liga.Die Gerüchteküche in Nordamerika brodelt: Am Dienstag ist die Trade Deadline in der NFL, also der letzte Tag der laufenden Saison, an dem Spieler gegen andere Spieler oder zukünftige Draftpicks getauscht werden können.

Nach acht gespielten Wochen wissen die Teams in der Regel bereits, ob sie Chancen auf die Playoffs haben oder ob sie einen der hinteren Plätze belegen werden, aber damit im Draft nächstes Jahr als eines der ersten Teams ein vielversprechendes Talent auswählen dürfen.

Amon-Ra wurde in Kalifornien geboren, sein Vater war Bodybuilder und 1982 sogar Mr. Universum. Seine Mutter, eine Deutsche, stammt aus Leverkusen – in der Kindheit besuchte er seine Großmutter jeden Sommer. Welches Talent er besitzt, beweist der 24-Jährige seit seiner ersten Spielzeit 2021 in der NFL. headtopics.com

Die Position des Fullbacks ist für den Gelegenheitszuschauer sehr unspektakulär: Als kräftiger und schwerer Runningback bekommt er den Ball nur sehr selten in die Hand, seine eigentliche Aufgabe ist es stattdessen, vor dem Ballträger zu laufen und die Gegenspieler aus dem Weg zu blocken. So ist es nicht verwunderlich, dass er in der aktuellen Saison noch keine offiziellen Yards erlaufen hat.

Halloween: Welche Streiche und Kostüme sind erlaubt, welche streng verboten?Verrückte Kostüm-Ideen Weiterlesen ⮕

NFL-Saison 23/24: Welche Sender übertragen die Spiele?Die Übertragungsrechte für die NFL-Saison 23/24 haben sich geändert. Erfahren Sie hier, welche Sender die Spiele zeigen und ob sie auch im Free-TV zu sehen sind. Weiterlesen ⮕

NFL-Saison 23/24: Welche Sender übertragen die Spiele?Die Übertragungsrechte für die NFL-Saison 23/24 wurden vergeben. Erfahren Sie hier, welche Sender die Spiele zeigen und ob sie auch im Free-TV zu sehen sein werden. Weiterlesen ⮕

Sonic Superstars: Ein enttäuschendes Spiel für Sonic-FansSonic Superstars enttäuscht mit veralteter Grafik und mangelnder Übersichtlichkeit. Das Spiel kann nicht mit den Klassikern mithalten und wird Nintendo keine Käufer abnehmen. Weiterlesen ⮕

Bluthochdruck: Welche Blutdrucksenker helfen?Stiftung Warentest hat gängige Blutdrucksenker untersucht. Erfahren Sie, welche helfen und was gegen zu hohen Bluthochdruck noch hilft. Bluthochdruck kann gefährlich werden und Organe schädigen. Weiterlesen ⮕

Welche Grafikkarte passt in meinen PC?Ein Newbie sucht nach der höchstmöglichen Grafikkarte für seinen PC, um neue Spiele spielen zu können. Weiterlesen ⮕