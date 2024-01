NFL Week 18: Darum geht es in jedem Spiel

Die letzte Woche der Regular Season steht an, und damit auch jede Menge Entscheidungen: Insbesondere das Rennen um die Postseason ist noch sehr heiß - elf Teams kämpfen um fünf offene Playoff-Spots. Aber auch die Draft-Order kann in der letzten Woche noch durcheinandergewürfelt werden. Die Ravens haben den Nummer-1-Seed in der AFC schon sicher und werden den Großteil ihrer Starter schonen.

Für die Steelers geht es um einen Wild-Card-Spot - allerdings haben sie ihr Schicksal nicht in der eigenen Hand. Auch mit einem Sieg muss Pittsburgh auf eine Niederlage der Jaguars oder der Bills hoffen, um den Playoff-Einzug klarzumachen. Das Duell zwischen den Texans und den Colts ist ein Playoff-Showdown: Der Sieger dieser Partie sichert sich ein AFC-Wild-Card-Ticket. Außerdem haben die zwei Teams auch noch eine Chance auf den Division-Titel der AFC South: Falls die Jaguars ihr Spiel gegen die Titans nicht gewinnen, holen sich Houston oder Indianapolis mit einem Sieg die Division-Krone





ransport » / 🏆 80. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NFL Power Ranking vor Week 17Die NFL-Saison 2023 hat nunmehr Woche 16 hinter sich. Wir präsentieren: Das ran Power Ranking.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Ölpreis-Ausblick: Darum korrigiert Goldman Sachs seine Ölpreis-Prognose für 2024 nach untenGoldman Sachs' Rohstoffexperten haben einen großen Einfluss in Finanzkreisen. Ihre Einschätzungen zur Situation am Ölmarkt sorgt für entsprechend große Aufmerksamkeit - zumal die Analysten kürzlich ihre Ölpreis-Prognose für 2024 merklich gesenkt haben.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bauern blockieren Autobahnen in NRW: Darum wird um Agrardiesel so gestrittenTraktoren blockieren Autobahnen in NRW

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Wichtige Ereignisse in der kommenden WocheEin Blick auf die wichtigsten Ereignisse in der kommenden Woche, darunter Quartalszahlen von Oracle und Carl Zeiss Meditec sowie Arbeitsmarktdaten aus dem Vereinigten Königreich und der Verbraucherpreisindex in den USA.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Odeg-Personal bekommt mehr Geld - 35-Stunden-Woche für SchichtarbeiterDie Lokführergewerkschaft GDL führt zurzeit Tarifverhandlungen mit mehreren Bahnunternehmen. Während es in den Gesprächen mit der Bahn knirscht, gelang jetzt eine Einigung mit der Unternehmensgruppe Netinera. Zu dieser gehört auch die Odeg.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

NFL-Ticker: Deutsches Bruder-Duell fällt wegen Verletzung flachIn den USA ist die NFL als eines der großen Sport-Highlights längst etabliert, auch in Deutschland wächst das Interesse an American Football stetig. EXPRESS.de fasst alles rund um die NFL übersichtlich im Ticker zusammen.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »