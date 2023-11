NFL: Vikings-Quarterback Kirk Cousins meldet sich vom OP-Tisch

Cousins weiter: „Ich bin dankbar für all eure Gebete, für Dr. Coetzees Fähigkeiten und für das Medi-Team der Vikings. Es würde mir viel bedeuten, wenn ihr weiter für mich betet. Ein Schritt nach dem anderen.“Für die Vikings wird es ohne ihren Quarterback sehr schwer in die Playoffs zu rutschen, sie stehen bei vier Siegen und vier Niederlagen.

Damit ist die Achillessehne schon für das zweite NFL-Team der mögliche Playoff-Killer. New-York-Jets-Quarterback Aaron Rodgers riss sich die Sehne schon am ersten Spieltag und kämpft seitdem um sein Comeback!

