NFL-Teams investieren vermehrt in Defensive Tackles

Zuletzt investieren NFL -Teams mehr und mehr Geld in die Position des Defensive Tackles . Zufall - oder steckt mehr dahinter? Bis zu 158,75 Millionen US-Dollar für Chris Jones, 110 Millionen für Christian Wilkins, 98 Millionen für Justin Madubuike und jüngst 96 Millionen für Derrick Brown. Die NFL -Teams greifen in der noch laufenden Offseason tief in die Tasche für gute Defensive Liner, meist Defensive Tackles .

Neben den großen Summen erhielten auch einige alternde oder verletzungsanfällige Spieler großzügige Verträge. Leonard Williams von den Seattle Seahawks kann in den nächsten drei Jahren bis zu 64,5 Millionen verdienen, D.J. Reader in zwei Spielzeiten 22, um nur zwei Beispiele zu nennen. Ein Trend, der sich über die vergangenen Monate durchzieht. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit verlängerten die Jets mit Quinnen Williams, die Tennessee Titans mit Jeffery Simmons oder die New York Giants mit Dexter Lawrence

