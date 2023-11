NFL-Superstar in Frankfurt: So denkt Mahomes über Spiele in Deutschland

Mahomes hatte am vergangenen Sonntag trotz Grippesymptomen mit den Chiefs bei den Denver Broncos gespielt. Bei der unerwarteten 9:24-Niederlage war er sichtlich nicht fit. Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach.

Für Mahomes ist es die erste Reise nach Deutschland, und der Premiere sieht er mit viel Spannung entgegen. „Die Atmosphäre im Stadion wird großartig sein“, sagte Mahomes, „das habe ich zumindest von den Jungs gehört, die schon in Deutschland gespielt haben. Unser Backup-Quarterback Blaine Gabbert hat vergangenes Jahr mit den Tampa Bay Buccaneers in München gespielt, und der hat gesagt, dass es fantastisch gewesen sei.

Der Superstar-Quarterback spielte am Sonntag mit einer Grippe. Sichtlich angeschlagen hatte er eine schwache Partie. Er warf zwei Interceptions, verursachte zudem einen Fumble. Seine Kansas City Chiefs verloren völlig überraschend gegen die Denver Broncos.Nun erklärt Mahomes in einer Medienrunde auf BILD-Nachfrage: „Ich fühle mich besser. Ich war ein bisschen krank, aber es geht mir besser. Ich bin bereit, nach Deutschland zu kommen. Es steht nichts im Wege, ich bin fit."

