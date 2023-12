NFL: San Francisco 49ers gegen Baltimore Ravens - Vorgeschmack auf den Super Bowl

Die NFL hat ein extragroßes Weihnachtsgeschenk für uns Fans parat. Nachdem alle Spiele des langen Feiertagswochenendes gespielt wurden, dürfen wir uns auf das größte und schönste Paket ganz zum Schluss freuen. In der Nacht von Montag auf Dienstag gibt es nämlich einen Vorgeschmack auf den kommenden Super Bowl. Das beste Team der NFC, die San Francisco 49ers, empfangen mit den Baltimore Ravens das aktuelle Top-Team der AFC. Nummer 1 gegen Nummer 1.

Ein Duell, dass es nur alle paar Jubeljahre gibt. Das letzte Mal, dass der Spielplan schon in der laufenden Saison solch ein Präsent für alle Zuschauer parat hatte, war im Jahre 2005. Damals bezwangen die Seahawks die Colts mit 28 zu 13 und marschierten die Wochen auch durch bis in den Super Bowl 40.Eben dieser Weg bis zum kommenden Super Bowl 58 in Las Vegas ist auch das klare Ziel der 49ers und das der Ravens. Auch wenn beide Teams mit je elf Siegen bei drei Niederlagen zwar den Erfolg des Einzugs in die Playoffs gemeinsam haben, sind sie was ihre Spielweisen und Philosophie angeht doch in vielen Teilen grundverschiede





