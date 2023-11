NFL-Saison: Patriots und Panthers in der Krise, 49ers melden sich zurück

Die NFL-Saison befindet sich in vollem Gange. Während bei den New England Patriots nun gar nichts mehr geht, melden sich die San Francisco 49ers eindrucksvoll zurück. Wir präsentieren dasSpätestens seitdem Gewissheit bestegt, dass die Giants den Großteil der restlichen Saison mit dem dritten Quarterback Tommy DeVito bestreiten müssen, ist die Luft bei den New Yorkern endgültig raus. Offensiv ist das alles schon sehr wenig, bei den Dallas Cowboys konnte auch die Defensive nichts entgegensetzen.

Ein schlechteres Gesamtpaket gibt es in der NFL derzeit nicht.Die Niederlage im"Draft Bowl" gegen die Chicago Bears unterstrich deutlich, dass die Panthers aktuell ganz weit unten anzusiedeln sind. Quarterback Bryce Young spielt nicht gut, ist aber auch im wohl schlimmsten Team, das ein Rookie haben kann. Es ist ein verlorenes Jahr für Carolina.Ist Mac Jones am Ende? Das Frankfurt-Spiel gegen die Indianapolis Colts samt Degradierung in der Schlussphase lässt keinen anderen Schluss zu. Der Quarterback dürfte keine Zukunft in Foxborough habe

:

RANSPORT: Die Misserfolge der New England PatriotsDie New England Patriots stehen nach zehn NFL -Spieltagen 2-8. Wie konnte es dazu kommen? Wir analysieren die Fehler, die zu den Misserfolgen geführt haben.

Herkunft: ransport | Weiterlesen »

MORGENPOST: Union Berlin hat in der Krise einen großen GewinnerWährend bei Union Berlin die sportliche Talfahrt anhält, kann der Fußball-Bundesligist auf einem anderen Feld ordentlich punkten.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »

WATSON_DE: Kansas City Chiefs gewinnen erstes NFL-Spiel in FrankfurtDie Kansas City Chiefs gewinnen das erste NFL -Spiel in Frankfurt gegen die Miami Dolphins mit 21:14. Die Kansas-Defense überzeugt mit einer starken Leistung.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen »

SPIEGEL_SPORT: Football-Fieber in Frankfurt: NFL-Spiele erstmals in DeutschlandDie National Football League trägt zum ersten Mal zwei reguläre Saisonspiele statt in den USA in der deutschen Mainmetropole aus. Die Tickets waren binnen Minuten ausverkauft, die Begeisterung bei den Fans ist riesig. Doch woher kommt der plötzliche Football-Hype? Und warum kommen NFL -Spiele jetzt ausgerechnet nach Deutschland?

Herkunft: SPIEGEL_Sport | Weiterlesen »

RANSPORT: Verletzungen von NFL-SpielernDeshaun Watson, Leighton Vander Esch, Kwon Alexander und Marcus Jones werden aufgrund von Verletzungen für den Rest der Saison ausfallen.

Herkunft: ransport | Weiterlesen »

RANSPORT: Gewinner und Verlierer aus Woche 10 der NFLRätselraten um Cowboys-Star - zwei Quarterback s auf dem Aufstieg - Gewinner und Verlierer von NFL Week10. 🏈 ran NFL ranFootball

Herkunft: ransport | Weiterlesen »