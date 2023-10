C.J. Gardner-Johnson wird wohl bald einen anderen Namen tragen. Der Cornerback der Detroit Lions erklärte auf seinen sozialen Netzwerken, dass er plant seinen Namen in"Ceedy Duce" zu ändern. Die erforderlichen Papiere seien demnach bereits auf dem Weg zu den Behörden.Was kann dieser Mann eigentlich nicht? Wie der Special Teams Coordinator Dave Toub von den Kansas City Chiefs bekanntgab, ist Quarterback Patrick Mahomes Backup-Punter im Team.

..."Der nächste Super Bowl ist in Vegas, deswegen werde ich alles geben, damit Jimmy alles gibt", fuhr sie fort. Garoppolo konnte bereits in der Saison 2019 das Endspiel erreichen, verlor mit den San Francisco 49ers aber gegen die Kansas City Chiefs. Ob der 31-Jährige das Angebot der"Chicken Ranch" anzunehmen gedenkt, ist nicht bekannt.

Die Philadelphia Eagles versuchten offenbar alles, um die"Massenflucht" ihrer Coaches nach dem verlorenen Super Bowl zu verhindern. Wie Peter King von"NBC Sports" berichtet, wurde Defensive Coordinator Jonathan Gannon ein lukratives Angebot unterbreitet, um den 40-Jährigen doch noch vom Abschied abzubringen. headtopics.com

Im Super Bowl 2023 stehen die Tennessee Titans nicht. Fans der Franchise bekommen aber womöglich einen Grund mehr, sich auf eine Teilnahme ihres Teams in den nächsten Jahren zu freuen. Berichten zufolge reichte der Staat Tennessee vergangenen Mittwoch einen Gesetzesentwurf ein, den Super-Bowl-Montag zum offiziellen Feiertag zu machen.

Die Fans der Seattle Seahawks wissen, bei wem sie sich zu bedanken haben: Nach dem Last-Minute-Playoff-Einzug ihres Teams haben zahlreiche Anhänger der"Hawks" Spenden an eine Stiftung der Detroit Lions geschickt. Am letzten Spieltag der Regular Season hatten die Lions gegen die Green Bay Packers gewonnen, was Seattle den Einzug in die Postseason ermöglicht hatte. headtopics.com

Head Coach Josh McDaniels von den Las Vegas Raiders steht immer mehr unter Druck. Allerdings kann es sich die Franchise trotz sieben Niederlagen aus den ersten neun Spielen offenbar nicht leisten, ihren Cheftrainer zu entlassen. Wie"ESPN" berichtet, haben die Raiders schlicht kein Geld, um McDaniels rauszuwerfen und anschließend einen möglichen Nachfolger zu bezahlen. Auch in der kommenden Saison sei dessen Job aufgrund des knappen Budgets nicht in Gefahr.

