News des Tages: Habeck verurteilt Antisemitismus – und wird für Rede gefeiert

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat in einer Online-Rede klare Worte gegen die Ausbreitung des Antisemitismus in Deutschland gefunden und dafür viel Lob kassiert."Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort", sagte der Grünen-Politiker in einem Video, das sein Ministerium am Mittwochabend bei X veröffentlichte.

Es brauche auch von den muslimischen Verbänden in Deutschland eine Antwort, sagte Habeck. Einige hätten sich klar von den Taten der Hamas und Antisemitismus distanziert, jedoch nicht alle. Der islamistische Antisemitismus dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch einen in Deutschland verfestigten Antisemitismus gebe,

auch wenn sich Rechtsextreme aus taktischen Gründen jetzt zurückhielten, um gegen Muslime hetzen zu können, sagte Habeck. Habecks Video löste mit seinem Video nicht nur in den eigenen Reihen positive Reaktionen aus. Zum zweiten Mal seit dem 7. Oktober, dem Tag des Hamas-Angriffs auf Israel, treffe Robert Habeck den richtigen Ton"wie kein anderer in dieser Bundesregierung", schrieb die CDU-Vizevorsitzende Karin Prien."Ein starker, notwendiger Auftritt".

Nach dem Spiel bedankten sich nur wenige Bayern-Stars bei den mitgereisten Fans für den Support – unter ihnen Thomas Müller. Der Nationalspieler sah deswegen gegenüber der ARD Redebedarf:"

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESSPIEGEL: „Harte Antwort“ gegen Antisemitismus: Habeck wendet sich mit aufrüttelnder Videobotschaft zu Israel an die BürgerIn einer Videobotschaft an die Nation fordert der Vize-Kanzler muslimische Verbände zum Schutz von Juden auf und verurteilt Antisemitismus unter Linken. Eine längst überfällige Rede, meinen viele.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: Robert Habeck erreicht Millionen mit Video zu Antisemitismus​Vizekanzler Robert Habeck hat in einem viel beachteten Video Antisemitismus in Deutschland scharf verurteilt und Solidarität mit Juden angemahnt. Mehr als zwei Million Klicks hat der Beitrag bislang, positive Reaktionen gibt es nicht nur aus den eigenen Reihen.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕

FOCUSONLINE: Muslime, Deutsche, Linke: In Antisemitismus-Ansage holt Habeck zum Rundumschlag ausIn einem neuen Video hat Vizekanzler Robert Habeck Antisemitismus in Deutschland scharf verurteilt. Auch die Muslime in Deutschland müssten sich klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕

BERLINERZEITUNG: Virales Video: Robert Habeck fordert „harte politische Antwort“ auf AntisemitismusAuf über drei Millionen Klicks kommt ein Video von Vizekanzler Robert Habeck zum Nahost-Konflikt. Nicht nur aus den eigenen Reihen bekommt er dafür positive Reaktionen.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Habeck fordert «harte politische Antwort» auf AntisemitismusAuf zwei Million Klicks kommt ein Video von Vizekanzler Robert Habeck zum Nahost-Konflikt. Positive Reaktionen bekommt er dafür nicht nur aus den eigenen Reihen.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

MZ_DE: Video mit zwei Millionen Klicks: Habeck fordert harte politische Antwort auf AntisemitismusDie Hamas (Abkürzung für 'Islamische Widerstandsbewegung') wurde im Zuge des Palästinenseraufstandes Intifada Ende 1987 gegründet.

Herkunft: mz_de | Weiterlesen ⮕