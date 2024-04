New York lässt KI-Chatbot trotz gesetzeswidriger Ratschläge online

Die Stadt New York lässt einen KI-Chatbot online, obwohl der gesetzeswidrige Ratschläge gegeben hat. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Eric Adams , den Bürgermeister von New York City. Der habe zwar eingestanden, dass die Technik 'in einigen Bereichen falsch' liege. Nur die Furchtsamen würden vor solchen Problem weglaufen, habe der Politiker erklärt.

Stattdessen könnten Nutzer und Nutzerinnen dank der Freigabe der fehlerhaften Software mögliche Fehler selbst finden und bei der Verbesserung helfen. Auch weil der von einer staatlichen Stelle angeboten wird, gibt es an dem Vorgehen aber heftige Kritik. Eine Computerwissenschaftlerin nennt es gegenüber der Nachrichtenagentur 'rücksichtslos und unverantwortlich'. Das US-Magazin The Markup. Den Berichten zufolge gibt der KI-Chatbot zum Beispiel die Behauptung aus, dass Restaurants Käse für den Verzehr anbieten können, der von Ratten angeknabbert wurde

New York KI-Chatbot Gesetzeswidrig Ratschläge Eric Adams Fehlerhaft Kritik Staatliche Stelle

