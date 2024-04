Neuzugang für PlayStation Plus Extra: Dave the Diver

In zwei Wochen gibt es den ersten Neuzugang für PlayStation Plus Extra und das kommende Spiel hat es wirklich in sich. In 'Tauche ein in das von der Kritik hochgelobte Dave the Diver, wenn es am 16. April in den PlayStation Plus-Spielekatalog aufgenommen wird', schreibt PlayStation in ihrer Ankündigung auf X und im PlayStation-Blog. Ein Spiel für den April ist also bereits kein Geheimnis mehr. Die restlichen Spiele, die in diesem Monat dazukommen, folgen erst Ende der Woche.

Doch müsst ihr überhaupt mehr wissen, um bereits gehyped zu sein? Immerhin ist Dave the Diver von Kritikern gefeiert und besitzt auf Metacritic eine 90er-Wertung. 'Dave the Diver ist ein einzigartiges Hybrid-Meeresabenteuer, das Meereserkundung mit dem Management eines Sushi-Restaurants kombiniert. Im Mittelpunkt des Spiels stehen die zentrale Spielhandlung, die Erzählung, die Charaktere und die fesselnden Minispiele', Dort erklärt er auch, wie das Konzept für Dave the Diver entstanden ist

