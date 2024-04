Neuseeland plant Partnerschaftsprogramm mit der NATO

Wie Außenminister Winston Peters nach einem zweitägigen Besuch im NATO -Hauptquartier in Brüssel bekannt gab, soll in den kommenden Monaten ein „ Partnerschaftsprogramm “ mit dem Bündnis vereinbart werden. Seit der Wahl der Mitte-Rechts-Koalition im letzten Oktober hat das eigenständige Neuseeland seine militärischen Beziehungen zu den traditionellen westlichen Verbündeten intensiviert.

Peters betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den traditionellen Partnern Neuseelands, zu denen die NATO einen wesentlichen Teil beiträgt. Neuseeland kooperiert seit 2012 mit dem Verteidigungsbündnis, doch das neue Abkommen soll eine deutlich engere strategische Ausrichtung fördern. Zudem prüft Wellington laut „AFP“ die Möglichkeit, gemeinsamer Forschung Australiens, der USA und Großbritanniens zur militärischen Nutzung künstlicher Intelligenz, von Überschallwaffen und anderer neuartiger Technologien beizutrete

Neuseeland NATO Partnerschaftsprogramm Militärische Beziehungen Strategische Ausrichtung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NATO-Mitglieder: Welche Länder gehören zur NATO?Die NATO wurde einst von zwölf Ländern gegründet. Der Ziel soll die Freiheit und Sicherheit der Mitgliedsstaaten im politischen aber auch im militärischen Sinne gewährleisten. Diese Länder sind 2024 in der NATO.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Live zum Nato-Treffen: Was bringt die 'Nato-Mission Ukraine'?In Brüssel beraten die Nato-Außenminister erstmals über eine 'Nato-Mission Ukraine'. ZDFheute live blickt mit Ex-Nato General Egon Ramms auf die Pläne.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Nato einfach erklärt: Warum sie für Putin ein Ärgernis istNato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, hier bei einem Besuch im Baltikum, führt die Nato.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Wie Putin Russland für einen Konflikt mit der Nato trimmtVerbreitet Angst und Schrecken: Kremlchef Wladimir Putin.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Nato-Großübung: Wie der Ukraine-Krieg das Training verändertAuf dem Truppenübungsplatz in Hohenfels läuft aktuell eine militärische Großübung.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

NATO: 'Die Ukraine ist so nah wie nie an der Mitgliedschaft'NATO-Generalsekretär Stoltenberg sieht die Ukraine auf dem sicheren Weg in die NATO und hat erneut davor gewarnt, Russland zu unterschätzen.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »