Neun Treffer in zwei Spielen: Fortuna und Fürth sorgen für ordentlich Furore

Fortuna Düsseldorf ist an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt und hat das Debüt von Eintracht Braunschweigs Interimstrainer Marc Pfitzner verdorben. Die Fortuna gewann zum Auftakt des elften Spieltags 4:1 (2:0) beim Tabellenletzten und kletterte zumindest bis Samstag auf Platz eins.

Christos Tzolis (12.) und Vincent Vermeij (14.) sorgten mit einem frühen Doppelschlag schnell für klare Verhältnisse an der Hamburger Straße. Nach dem Anschlusstreffer von Florian Krüger (59.) antwortete Jamil Siebert (64.) passend. Ao Tanaka (90.+8) setzte den Schlusspunkt. Mit 21 Zählern liegt die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune vorerst vor dem Hamburger Duo FC St. Pauli (20) und HSV (20), das am Samstag im Einsatz ist.

Weil sich zahlreiche der letztlich 19.333 Zuschauer noch auf der Anreise befanden, begann die Partie mit rund 15 Minuten Verspätung. Und die Fortuna dort, wo sie beim rauschenden 4:3-Sieg nach 0:3-Rückstand gegen den 1. FC Kaiserslautern aufgehört hatte. Nach einem Eckball erzielte Tzolis aus kurzer Distanz sein sechstes Saisontor, wenig später bereitete der junge Grieche Vermeijs Treffer zum 2:0 fort. headtopics.com

Braunschweig zeigte durchaus Engagement, präsentierte sich aber lange spielerisch sehr limitiert. Der Treffer von Krüger nach einem schnellen Spielzug fiel überraschend, die Hoffnung auf die Wende erledigte sich aber schnell.Aufsteiger VfL Osnabrück bleibt auswärts weiter sieglos. Das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger unterlag am 11.

Vor 9978 Zuschauerinnen und Zuschauern besorgte Julian Green (45.) kurz vor dem Halbzeitpfiff die hochverdiente Fürther Pausenführung. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Armindo Sieb (47.), ehe Dickson Abiama (74.) und Tim Lemperle (76.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. headtopics.com

Weiterlesen:

ntvde »

Fürth gegen Osnabrück - SpVgg Greuther Fürth wirbelt trotz verschossenem ElfmeterMit einem souveränen Heimsieg kämpft sich Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth langsam aber sicher in der Tabelle nach vorne. Beim 4:0 (1:0) gegen den VfL Osnabrück ließen sich die Franken auch von einem Rückschlag nicht aus der Bahn bringen. Weiterlesen ⮕

Fortuna stürmt auf Platz eins - Fürth deklassiert OsnabrückFortuna Düsseldorf ist an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt. Der VfL Osnabrück kassierte dagegen eine empfindliche Pleite. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf: Der Kampf um Fortuna!Diese Wahlen bei Fortuna haben es in sich! Am 19. November steigt ab 11 Uhr die Mitgliederversammlung des Zweitligisten. Die Boss auf Werbetour... Weiterlesen ⮕

SpVgg Greuther Fürth vor Osnabrück: Niko Gießelmann fehlt länger als erwartetFürth - Am Freitag will das Kleeblatt einem Heimsieg gegen Osnabrück in der Tabelle wieder nach oben klettern. Zwei potenzielle Linksverteidiger können dabei nicht mithelfen - Niko Gießelmann fällt sogar länger aus als erwartet. Weiterlesen ⮕

Heftige Gefechte: Harte russische Treffer im südlichen DonezkRussischer Angriff im südlichen Donezk führt zu hohen ukrainischen Verlusten. Tass berichtet von massiven Zerstörungen und erheblichen ukrainischen Opferzahlen auch in der Region Saporischja. Weiterlesen ⮕

Bayern: Greuther Fürth bis Jahresende ohne Rückkehrer GießelmannEs ist eine bittere Nachricht. Die SpVgg Greuther Fürth kann in diesem Jahr nicht mehr mit Niko Gießelmann planen. Nicht nur er fällt gegen den VfL Osnabrück aus. Weiterlesen ⮕